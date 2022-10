"Albtraum": Darum ziehen Bushido und Anna-Maria in Dubai um!

Der Rapper Bushido (44) und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (40) haben erst vor wenigen Monaten ihrem Leben in Berlin den Rücken gekehrt und einen Neustart gewagt! Das Paar ist mitsamt seinen Kindern in die arabische Metropole Dubai ausgewandert. Doch vor Ort lief in den vergangenen Wochen offenbar nicht alles wie geplant: Bushido und seine Anna-Maria ziehen jetzt schon wieder mit ihrer Rasselbande um!

In ihrer Instagram-Story erzählte Anna-Maria ihrer Community jetzt von den Umzugsplänen. In ihrem aktuellen Haus werde die Familie nämlich den ganzen Tag lang von Lärm belästigt. "So ist es von morgens bis abends. Hier gibt es auch keinen Sonntag oder Mittagsruhe", beschwerte sich die achtfache Mutter und berichtete: "Als wir hier ankamen, haben wir gesehen, dass links und rechts eine Baustelle ist. Jetzt ist der Albtraum wahr geworden, die Bauarbeiten gingen los."

Allzu lange müssen Anna-Maria, Bushido und ihre Kids den Lärm aber nicht mehr ertragen – die Familie hat nämlich mittlerweile sogar schon eine neue Bleibe in der Wüstenmetropole gefunden. "Ich bin so froh, dass wir so schnell ein neues Haus gefunden haben", freute sich die Familienmutter. Der Umzug soll schon Anfang November stattfinden.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Juli 2022

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido in Prag im Juli 2022

Thomas Burg / ActionPress Bushido im Dezember 2021

