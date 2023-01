Filmpremiere: So glamourös ist Jennifer Lopez' Outfit!

Jennifer Lopez (53) sorgte für einen funkelnden Fashion-Moment! Am Mittwoch feierte der neue Actionfilm "Shotgun Wedding" in Kalifornien Premiere: In dem Streifen spielt Jen neben ihrem Co-Star Josh Duhamel (50) die Hauptrolle. Als toughes Ehepaar kämpfen die beiden in dem Blockbuster gegen Kriminelle. Abseits des Sets zeigte sich der Popstar jetzt deutlich graziler: Jennifer zog bei dem Film-Event mit ihrem glamourösen Outfit alle Blicke auf sich!

Am Mittwoch erschien J.Lo in einem atemberaubenden Fashion-Ensemble zu der Premiere ihres Films "Shotgun Wedding" in Hollywood: Die 53-Jährige trägt auf den Fotos vom Red Carpet einen hautfarbenen Bodysuit und darüber ein langes durchsichtiges Kleid, das mit Glitzersteinen besetzt ist. Den letzten Schliff verleiht sie dem Outfit mit gelben Details – und zwar einer kleinen Clutch und einer Schleife, die sie sich um die Hüfte gebunden hat. Zudem rundet die "On The Floor"-Sängerin den glamourösen Look mit silberfarbenen Ohrringen, dezentem Make-up und einer Hochsteckfrisur ab.

J.Los Co-Star Josh ging die Sache da schon etwas entspannter an! Der US-amerikanische Schauspieler lief in simpler Abendgarderobe über den roten Teppich. Auf den Bildern trägt der 50-Jährige einen grauen Anzug, den er mit einem hellgrauen Hemd und einer hellgrauen Krawatte kombiniert.

Getty Images Jennifer Lopez, US-amerikanische Musikerin und Schauspielerin

Getty Images J.Lo im Januar 2023 in Hollywood

Getty Images Josh Duhamel bei der Premiere von "Shotgun Wedding" im Januar 2023 in Hollywood

