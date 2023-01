Geldschulden? Cosimo Citiolo muss nach Dschungel vor Gericht

Auf Cosimo Citiolo (41) wartet bereits der nächste Ärger! Derzeit sitzt der DSDS-Kult-Kandidat noch im Dschungelcamp. Dort hatte der Checker vom Neckar kein Geheimnis aus dem Grund für seine Teilnahme gemacht: das Geld hatte ihn in den australischen Busch gelockt. Auch in der Vergangenheit hatte er schon finanzielle Sorgen und war sogar insolvent. Jetzt will auch noch sein ehemaliger Manager Cosimo nach der Show vor Gericht zerren!

Gegenüber Bild erklärte der Anwalt Stephan Mathé, der Cosimos Ex-Manager Engin Cömert vertritt: "Tatsächlich ist es so, dass Herr Citiolo unserem Mandanten noch die Vermittlungsprovision für das aktuelle Dschungelcamp schuldet." Angeblich habe Cömert dem Musiker schon im vergangenen Jahr einen Platz als Ersatzkandidat gesichtert – doch diesen musste Cosimo wegen eine Corona-Infektion absagen. Dann habe er dem Sänger einen Platz in der aktuellen Staffel angeboten. Doch Cosimo soll angeblich seinen einstigen Vertreter umgangen, selbst mit der Produktionsfirma verhandelt und den Deal eingetütet haben.

Demnach verlangt Cömert nun seine Provision für den Deal – doch Cosimo stellt sich angeblich quer. "Erneut streitet Herr Citiolo ab, unseren Mandanten beauftragt zu haben, weshalb wir nun eine Klage einreichen werden", erklärte der Jurist. Einen ähnlichen Streit soll es auch schon wegen der Vermittlungsprovision für ein anderes RTL-Format gegeben haben. Cosimos Vertreter wollen sich zu den Anschuldigungen bislang nicht äußern.

