Halbzeit im Dschungel: Wer hat jetzt bei euch die Nase vorn?

Das Dschungelcamp flimmert bereits seit einer Woche über die deutschen Bildschirme! Die beliebte Realityshow hält, was sie verspricht: eklige Prüfungen, Enthüllungen und vor allem viel Drama. In den vergangenen Tagen lieferten sich Realitystar Gigi Birofio und Sänger Lucas Cordalis (55) bei den Promiflash-Lesern ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Beliebtheit. Gestern konnte der Mann von Daniela Katzenberger (36) ganz knapp den ersten Platz ergattern. Ist Lucas weiterhin euer Favorit?

Die vergangene Folge hatte einiges zu bieten. Unter anderem durfte Zuschauerliebling Lucas seine erste Dschungelprüfung absolvieren. Der 55-Jährige musste in einer Box, die von allerlei Getier umgeben war, nach Ventilen suchen und diese öffnen. Damit wurden Sterne zu Claudia (57) gespült, die in einem Tank lag. Die beiden schlugen sich gut und konnten neun Sterne absahnen. Punkten sie damit auch bei den Fans?

Auch emotional hatte die gestrige Ausgabe es wieder in sich. So offenbarte Jana (43), dass sie einst beinahe an einer Magersucht gestorben sei. Auch die sonst so harte Tessa (33) zeigte sich von ihrer verletzlichen Seite. Sie gab preis, dass sie eine sehr harte Kindheit gehabt habe. Sie sei in der Schule schikaniert und zu Hause sogar verprügelt worden.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL / Stefan Thoyah Lucas Cordalis bei seiner Dschungelprüfung

RTL Lucas Cordalis und Claudia Effenberg bei der Dschungelprüfung

RTL Tessa Bergmeier im Dschungelcamp

