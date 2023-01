Hand in Hand: So verliebt ist Cher in ihren Lover Alexander

Cher (76) und ihr neuer Freund strahlen über beide Ohren! Im November hatte die Sängerin ihre Romanze zu dem 40 Jahre jüngeren Musikproduzenten Alexander Edwards bestätigt. Seit ihre Beziehung offiziell ist, zeigen sich die beiden immer wieder total vernarrt ineinander in der Öffentlichkeit. Auch wenn das Paar wegen ihres Altersunterschiedes auf viel Kritik stößt, halten die zwei Turteltauben zueinander. Neue Bilder zeigen nun, wie happy Cher und Alexander miteinander sind!

Cher und ihr Lover haben total viel Spaß miteinander! Das beweisen neue Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie die zwei total verliebt durch Beverly Hills spazieren – und sich vor Lachen offenbar gar nicht mehr halten können. Denn während sich der 36-Jährige und die "If I Could Turn Back Time"-Sängerin pausenlos an den Händen halten, lachte das Pärchen herzlich miteinander.

Wie glücklich Cher und Alexander sind, sieht man dem Paar an – doch planen die beiden bereits eine gemeinsame Zukunft miteinander? In den vergangenen Wochen lieferte die 76-Jährige nämlich immer wieder Hinweise, die auf eine Verlobung hindeuten könnten. "Es gibt keine Worte, Alexander", schrieb sie zum Beispiel unter eine Aufnahme im Netz, auf der ein funkelnder Diamantring zu sehen war. Auch ein Insider bestätigte gegenüber Radar Online, dass sie nach ihren zwei gescheiterten Ehen keine Zeit mehr verlieren wolle.

Anzeige

ActionPress Cher und Alexander Edwards in West Hollywood

Anzeige

Getty Images Sängerin Cher

Anzeige

ActionPress Cher und Alexander Edwards im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de