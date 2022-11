"Liebe kennt kein Mathe": Cher (76) über Liebe zu Alex (36)

Cher (76) steht zu ihrem Liebsten. Die Popikone der 90er-Jahre hatte in der Vergangenheit bereits so einige Liebschaften. Die Sängerin war sogar schon zweimal verheiratet. In den letzten Monaten wurde sie immer wieder zusammen mit dem Produzenten Alexander Edwards gesehen. Schließlich machten die beiden ihre Liebe offiziell – trotz der 40 Jahre Altersunterschied. Jetzt verteidigte die Sängerin ihre neue Beziehung.

Auf Twitter teilte sie ein Bild von Alexander ohne Hemd und schrieb dazu: "Auf dem Papier sieht das seltsam aus (sogar für mich) A.E. sagt, Liebe kennt keine Mathematik." Ein Fan sprang ihr daraufhin zur Seite mit den Worten: "Wenn du mit Alex glücklich bist, ich meine wirklich glücklich, wen kümmert es dann? Das Glück einer Person hängt nicht davon ab, was andere denken oder sagen. Das ist nur meine Meinung."

Außerdem verriet die "If I Could Turn Back Time"-Sängerin ein intimes Detail aus, nachdem ein anderer Fan sie gefragt hatte, was Alexanders beste Eigenschaften seien. Cher antwortete: "Er ist nett, klug, witzig und wir küssen wie Teenager."

Getty Images Cher, Sängerin

Getty Images Cher, 1981

Getty Images Alexander Edwards, Produzent

