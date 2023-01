Leicht? Das sagen Fans zu Lucas Cordalis' Dschungelprüfung!

Konnte Lucas Cordalis (55) in der Dschungelprüfung überzeugen? Noch bevor es mit der diesjährigen Staffel vom Dschungelcamp losging, hatte der Partysänger als Favorit der Fans gegolten. Mit dem Einzug in den australischen Urwald folgte dann jedoch die Ernüchterung. Im Gegensatz zu seinen Mitstreitern erhielt der Sohn von dem ehemaligen Dschungelkönig Costa Cordalis (✝75) nämlich anfangs kaum Sendezeit! Nun wurde er jedoch von den Zuschauern in eine Prüfung geschickt. Konnte Lucas endlich zeigen, was er kann?

Gemeinsam mit Claudia Effenberg (57) musste sich der Gatte von Daniela Katzenberger (36) der Prüfung "Die Schreck-Schrauben" stellen. Während die Designerin in einem Wassertank lag, war es Lucas' Aufgabe in einer Box, die von allerlei Getier umgeben war, nach Ventilen zu suchen und diese zu öffnen. Fans der Sendung sind so gar nicht beeindruckt. "Das war die langweiligste und leichteste Prüfung aller Zeiten", zieht ein Zuschauer auf Instagram über die zu bewältigende Aufgabe her. "Wenn Lucas meint, er wäre der Prinz, so finde ich, muss er noch ganz viel abliefern. Ich fühle mich von Lucas nicht wirklich unterhalten", schreibt eine andere Nutzerin. Eine weitere fügt dem hinzu: "Der ist so megalangweilig... selbst bei der Prüfung."

Bereits Oliver Pocher (44) ließ sich gegenüber RTL nicht gerade positiv über den Musiker aus. Laut ihm mangele es Lucas nämlich ebenfalls mächtig am Entertainment-Faktor. "Lucas Cordalis ist gefühlt genauso präsent wie letztes Jahr im Dschungelcamp!", lästerte der Komiker. Wegen einer Corona-Infektion konnte der 55-Jährige das Dschungelabenteuer im letzten Jahr nämlich gar nicht antreten. Der umstrittene Moderator fügte halbherzig hinzu: "Vielleicht kommt ja noch irgendwas, aber ich glaube, der sitzt da einfach seine Zeit ab."

RTL/Menne Costa Cordalis nach dem Dschungelcamp-Sieg 2004

RTL Lucas Cordalis im Dschungelcamp

Getty Images Lucas Cordalis 2016 in Köln

