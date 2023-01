Liebes-Message an den Ex? Britney Spears gibt klare Antwort!

Britney Spears (41) postete in der Vergangenheit gern kryptisch. Vor wenigen Tagen ließ sich die Pop-Queen ein neues Herz-Tattoo stechen und zeigte ein Video davon auf Social Media. Kurz zuvor hatte sie einen Beitrag geteilt, in dem es um ihren Ex Justin Timberlake (41) ging. Die Fans waren sich sicher, dass das kein Zufall sein kann. Doch Britney stellte jetzt klar: Das neue Tattoo soll nichts mit Justin zu tun haben!

Via Instagram teilte die Pop-Ikone mit: "Nur um eines klarzustellen: Mein Tattoo hat nichts mit einem Ex-Freund zu tun!!! Ich ließ es mir einfach nur stechen, weil ich es wollte!!!" Britney reagiert mit dem Posting direkt auf die Theorien ihrer Fans. "Das zuvor geteilte Bild mit meinem Ex Justin zeigt lediglich eine Zeit, in der es weniger Verwirrung darüber gab, was es bedeutet, zusammen zu sein!!! Es ist, wie es ist!!!", meinte die Blondine weiter.

Britney ließ sich das Tattoo erst vor wenigen Tagen stechen und erklärte ihren Followern daraufhin, dass sie überhaupt nicht zufrieden mit dem Ergebnis sei. Sie schrieb: "Ich kann [das Motiv] nicht zeigen, weil es kacke aussieht! Also es ist wirklich, wirklich kacke! [...] Ich muss das ausbessern lassen!" Zuvor hatte sie das gestochene Herzmotiv noch als "sehr cool" bezeichnet.

Justin Timberlake und Britney Spears, 2011 in Los Angeles

Sam Asghari und Britney Spears

Britney Spears bei den MTV VMAs in NYC im August 2016

