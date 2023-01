"Es ist kacke": Britney Spears unzufrieden mit neuem Tattoo!

Das hat sie sich wohl anders vorgestellt! Pop-Ikone Britney Spears (41) lässt ihre Fans wie gewohnt über Social Media an ihrem Leben teilhaben. Sie postet immer wieder Clips von sich, in denen sie tanzend zu sehen ist oder kryptisch zu ihren Followern spricht. Vor Kurzem teilte die "Toxic"-Interpretin mit, sie wolle sich ein weiteres Tattoo stechen lassen. Doch die Freude über den neuen Körperschmuck hält sich wohl in Grenzen: Britney hasst ihr neues Tattoo!

Wie sie auf Instagram mitteilt, könne sie sich mit dem gestochenen Herzmotiv nicht anfreunden. Sie schreibt: "Tattoo in Maui vor drei Tagen!!! Ich kann es aber nicht zeigen, weil es kacke aussieht!!! Also es ist wirklich, wirklich kacke!!! [...] Ich muss das ausbessern lassen!!!" Der Beitrag ist mit einem Clip unterlegt, in dem zu sehen ist, wie Britney sich das Tattoo stechen lässt. In dem Video scheint der Popstar noch zufrieden mit dem Motiv und kommentiert das Ergebnis als "sehr cool".

Britney habe außer dem neuen Tattoo schon mindestens neun andere. Es wird spekuliert, dass sie sich dieses neue stechen ließ und alles dokumentierte, um von ihrem Zusammenbruch in der vergangenen Woche abzulenken. Die Sängerin war mit ihrem Ehemann Sam Asghari (28) in einem Restaurant gesichtet worden und habe sich laut Augenzeugen "manisch" und "unberechenbar" verhalten.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears im Oktober 2018

Instagram / samasghari Sam Asghari und Britney Spears an Weihnachten 2021

