"Nicht krebserregend": Weiteres Update nach Jill Bidens OP

Die Bidens können aufatmen! Der Gesundheitszustand von First Lady Jill Biden (71) machte ihrer Familie in letzter Zeit Sorgen. Vor Kurzem wurden bei der Ehefrau von US-Präsident Joe Biden (80) im Rahmen eines Hautkrebs-Screenings mehrere Auffälligkeiten am Gesicht festgestellt. Sie wurde daraufhin direkt operiert – der zuständige Arzt konnte das gesamte Krebsgewebe erfolgreich entfernen. Der Mediziner gibt nun Entwarnung zu Jills Gesundheitszustand.

Wie Dr. Kevin O'Connor – der Arzt des Weißen Hauses – via Twitter mitteilt, seien die Biopsie-Ergebnisse im Zusammenhang mit der OP "im Einklang mit seborrhoischer Keratose". Dies beschreibt er als eine "sehr gewöhnliche, total ungefährliche und nicht krebserregende Hautentwicklung". Im Weiteren erklärt der Arzt: "Dr. Biden erholt sich gut von der Prozedur. Sie erlitt kleinere Ergüsse und Schwellungen, aber fühlt sich im Großen und Ganzen gut."

Die First Lady benötige keine weitere Behandlung. Vor wenigen Tagen gab Dr. O'Connor bereits nach der OP bekannt: "Der Eingriff bestätigte, dass es sich bei der kleinen Läsion um ein Basalzellkarzinom handelte." Auch zu diesem Zeitpunkt konnte er bereits bestätigen, dass kein Grund zur Sorge bestehe.

