Rihannas Super-Bowl-Auftritt: A$AP Rocky ist total aufgeregt

Er freut sich mit! Rihanna (34) ist der diesjährige Act beim Super Bowl. Gerade weil sie in den vergangenen Jahren kaum noch musikalisch, sondern eher in der Make-up-Branche unterwegs war, kam diese Verkündung als eine große Überraschung. Auf Social Media deutete sie bereits an, worauf sich die Fans bei der Performance freuen können – und diese scheinen ganz aus dem Häuschen zu sein. Wer Rihannas Auftritt genauso wenig erwarten kann, ist A$AP Rocky (34)!

Im Gespräch mit Zane Lowe (49) bei Apple Music 1 kam der Partner der Unternehmerin gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Ich bin froh, dass meine Lady wieder Musik macht und wieder performt. [...] Der Super Bowl ist krass und sie wird es einfach rocken. Ich bin total aufgeregt", betonte der "Praise the Lord"-Interpret. Es sei ein ganz anderes Jahr für ihn und Rihanna gewesen.

Mitte 2022 hatten sie einen gemeinsamen Sohn auf der Welt begrüßen dürfen, woraufhin sie sich erstmal zurückzogen. Deshalb sei es jetzt umso besonderer, wieder das tun zu können, was sie lieben: "Es ist einfach unglaublich – für uns beide. Es ist ein gutes Jahr für uns beide, wieder aktiv zu sein."

Rihanna, Sängerin

A$AP Rocky, September 2022

A$AP Rocky und Rihanna

