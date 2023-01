Streit zwischen Dschungelcamp-Cecilia und Tessa eskaliert

Tessa Bergmeier (33) und Cecilia Asoro geraten heftig aneinander. Das Model und der Realitystar sind seit rund einer Woche im Dschungelcamp zu sehen, dort sorgten die beiden für den ein oder anderen Zickenkrieg. An Tag acht mussten die zwei zusammen auf Schatzsuche gehen – leider ging diese erfolglos aus. Nach ihrer Challenge kam es zu einer Auseinandersetzung der Frauen – dieser endete in einem Streit!

"Du sprichst manchmal mit mir, als ob ich ein Baby bin, du machst dann so eine Babysprache. Da fühle ich mich getriggert", entgegnete Cecilia ihrer Mitcamperin. Tessa zeigte sich zunächst einsichtig, doch dann legte die 33-Jährige direkt nach: "Dann meide ich dich, weil es meine Art ist, so zu sprechen. Aber lass uns besser nicht mehr weiter darüber sprechen – ich höre, dass du schon sehr aggressiv bist." Daraufhin eskalierte die Situation: "Du hast zwei Gesichter. Manchmal switchst du und redest so heftig, obwohl dir keiner was getan hat", meinte Cecilia völlig ruhig.

Die zweifache Mutter fühlte sich angegriffen und schrie zurück: "Du brauchst mich für meine liebevolle Art nicht angreifen. Wer bist du, mich zu kritisieren? Nimm bitte Abstand, rede mit dir selbst. Ich habe nichts falsch gemacht. Du hast null Respekt. Es reicht, Cecilia. Geh weg und lass mich in Ruhe."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL / Stefan Thoyah Cecilia Asoro, Dschungelcamp-Teilnehmerin

RTL Cecilia Asoro, Dschungelcamp-Teilnehmerin

RTL Tessa Bergmeier im Dschungelcamp

