Zweimal im Krankenhaus: Chloe Madeley besorgt um ihr Baby

Chloe Madeley (35) erlebte eine schlimme Woche. Anfang August hatte die Fitness-Influencerin mit ihrem Mann James Haskell (37) ihr erstes Kind, eine kleine Tochter, auf der Welt begrüßt. Bodhi Rae Georgia Haskel war per Not-Kaiserschnitt auf die Welt gekommen, welcher der Blondine ganz schön zugesetzt hatte. Nun war auch Bodhi offenbar ziemlich krank – die Kleine musste innerhalb einer Woche gleich zweimal in die Klinik!

Die 35-Jährige teilte ihre Erfahrung mit ihren Followern auf Instagram. "Meinem kleinen Liebling ging es diese Woche sehr schlecht. Zwei Krankenhausaufenthalte und eine Menge Tränen", fing sie an. Die Körpertemperatur des gerade mal fünf Monate alten Babys habe extrem geschwankt. Es habe sich herausgestellt, dass die Kleine das Grippevirus habe. Die TV-Bekanntheit richtete das Wort außerdem an alle anderen Mamas: "Ich möchte allen Müttern da draußen [...] sagen, dass ich euch bewundere. Dass ihr echte Superhelden seid. Dass ihr mich in Erstaunen versetzt."

Die Britin kämpft wohl generell etwas mit den Veränderungen, die mit der Mutterrolle einhergehen. Auch mit ihrem Körper war sie einige Wochen nach der Entbindung unzufrieden. "Man kann sich nicht vorstellen, sich jemals wieder sexy zu fühlen. An dem Punkt bin ich immer noch", hatte Chloe unter einem Beitrag geschrieben.

Instagram / madeleychloe Chloe Madeley (r.), James Haskell und ihre Tochter, 2022

Getty Images James Haskell und Chloe Madeley im Januar 2020

Instagram / madeleychloe Chloe Madeleys Körper vier Wochen nach der Geburt

