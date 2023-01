Zwillinge! UK-Star Dani Dyer und Jarrod Bowen werden Eltern

Doppeltes Babyglück bei Dani Dyer (26) und Jarrod Bowen (26)! Nachdem ihr Partner Sammy Kimmence zu einer Haftstrafe verurteilt worden war, gingen die Eltern eines Sohnes getrennte Wege. Ende Oktober 2021 gab die britische Love Island-Bekanntheit dann bekannt, einen neuen Freund zu haben: den Profikicker Jarrod Bowen. Jetzt geht das Paar schon die Familienplanung an: Dani und Jarrod erwarten Zwillinge!

Diese freudige Nachricht gaben die beiden nun via Instagram bekannt. "Wir haben ein kleines Geheimnis bewahrt... Unsere kleinen Zwillinge!", schrieb Dani und teilte Bilder, auf dem unter anderem sie mit einem deutlichen Babybauch zu sehen ist und Jarrod diesen streichelt. "Wir sind so aufgeregt, unsere Babys kennenzulernen und zu sehen, wie Santi der beste große Bruder wird. Die größte Überraschung unseres Lebens, aber wir fühlen uns so gesegnet", betonte die Reality-TV-Bekanntheit.

Außerdem postete Dani auch ein Foto ihres Erstgeborenen Santiago. Darauf ist der Zweijährige mit einem Bild zu sehen, auf dem zu lesen ist: "Ich werde der große Bruder von Zwillingen." Zudem sind darauf die Ultraschallbilder seiner ungeborenen Geschwisterchen abgebildet.

Instagram / danidyerxx Dani Dyer und Jarrod Bowen, 2022

Instagram / danidyerxx Jarrod Bowen und Dani Dyer

Instagram / danidyerxx Dani Dyers Sohn Santiago im Januar 2023

