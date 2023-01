An Liam? Brandi Cyrus äußert sich zu Mileys Song "Flowers"

Welche Theorien stimmen hier? Popstar Miley Cyrus (30) war seit 2009 immer mal wieder mit dem Schauspieler Liam Hemsworth (33) zusammen. 2018 heirateten sie sogar, trennten sich aber nach nicht mal einem Jahr endgültig. In der vergangenen Woche veröffentlichte Miley ihren neuen Song "Flowers". Ihre Fans stellten schnell die Theorie auf, dass sie mit dem Lied auf ihren Ex-Mann abzielt. Mileys Schwester Brandi Cyrus (35) verriet jetzt, was sie von den Spekulationen hält.

"Der Song kam an seinem Geburtstag heraus – war das mit Absicht? Kann ich nicht sagen. Aber genial", plauderte Brandi in ihren Podcast "Your Favorite Thing" gegenüber dem Barkeeper der US-Version von Bachelor in Paradise, Wells Adams (38), aus. Auch die anderen Hinweise, wie beispielsweise, dass der Song eine Antwort auf Bruno Mars' (37) Song "When I Was Your Man" sein soll, findet die DJ faszinierend. Dieser Track soll wohl auf Miley und Liams Hochzeit gespielt worden sein. "Das lässt Miley wie ein absolutes Genie erscheinen", führte Brandi weiter aus.

Nur wenige Tage, nachdem der Song veröffentlicht wurde, zeigte sich Liam mit seiner Freundin Gabriella Brooks (24) an einem Flughafen in Sydney. Die beiden waren schlicht gekleidet und versuchten, nicht aufzufallen. Dennoch schienen sie sich von der Veröffentlichung nicht verunsichern zu lassen.

Getty Images Brandi Cyrus, Schwester von Miley Cyrus

Getty Images Miley Cyrus beim iHeartRadio Music Festival 2019

Getty Images Liam Hemsworth und Gabriella Brooks im November 2022 in Sydney

