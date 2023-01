Liam Hemsworth nach Mileys "Flowers" erstmals wieder gesehen

Jetzt wurde Liam Hemsworth (33) das erste Mal wieder gesehen! Der Schauspieler und die Sängerin Miley Cyrus (30) führten eine On-off-Beziehung, heirateten daraufhin im Jahr 2018 und trennten sich zwei Jahre später wieder. Am vergangenen Freitag veröffentlichte Miley einen neuen Song namens "Flowers", in welchem sie offenbar ihre Gefühle zu ihrem Ex-Mann verarbeitet. Nach der Veröffentlichung des Liedes wurde Liam nun erstmals wieder gesichtet.

Auf Bildern, die dem amerikanischen Magazin Page Six vorliegen, ist Liam mit seiner Freundin Gabriella Brooks (24) am Flughafen in Sydney gesichtet worden. Ihren schlichten Outfits nach zu urteilen, versuchten sie nicht großartig aufzufallen. Liam bedeckte sich mit einem grauen T-Shirt und versteckte sein Gesicht hinter einer Baseball-Cap und Sonnenbrille. Gabriella trug eine schwarze Jogginghose mit einem schwarzen Sweatshirt und buntem Apple-Logo. Nach der Gepäckabgabe wirkte das Paar gestresst.

Miley sang in ihrem Song die Zeile: "Bauten ein Haus und sahen zu, wie es brennt." Das Paar hatte sich gemeinsam in Malibu ein Haus für 6,8 Millionen Euro gekauft. Im Jahr 2018 wurde dieses durch die starken Brände in Kalifornien fast vollständig zerstört.

Getty Images Liam Hemsworth, Schauspieler

Getty Images Liam Hemsworth und Gabriella Brooks im November 2022 in Sydney

Getty Images Miley Cyrus beim iHeartRadio Music Festival 2019

