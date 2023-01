Arnold Schwarzenegger mit Tochter Christina auf einem Event

Jetzt zeigte er sich mit seiner anderen Tochter. Arnold Schwarzenegger (75) sorgte in seinen jungen Jahren mit seinen ausgeprägten Muskelbergen für Aufsehen und konnte so in einigen Filmen hervorstechen. Mit seiner Ex-Frau Maria Shriver (67) war er etwa 25 Jahre verheiratet und bekam mit ihr vier gemeinsame Kinder. Mit seiner Tochter Katherine Schwarzenegger (33) zeigte er sich schon öfter an seiner Seite. Christina Schwarzenegger (31) sah man noch nicht so häufig. Doch jetzt präsentierte Arnold seine jüngere Tochter ebenfalls auf dem roten Teppich.

Wie das amerikanische Magazin MailOnline berichtete, war Arnold am vergangenen Donnerstag mit Christina auf einem Event zu sehen gewesen. Dabei handelte es sich um die Wohltätigkeitsauktion für die Klimaveranstaltung "Schwarzenegger Climate Initiative". Der Terminator-Darsteller und Christina grinsten beide breit in die Kamera und hatten sich dem Event entsprechend gekleidet. Arnold trug einen zeitlosen Anzug und setzte mit einer leuchtend roten Krawatte ein Statement. Seine Tochter hingegen setzte auf Schwarz und rundete ihr Outfit mit ein paar Leder-Details ab.

Doch auch seine anderen Kinder bleiben nicht unter dem Radar. Sein unehelicher Sohn Joseph Baena (25) wollte es seinem Vater gleichtun und präsentierte auf seinem Instagram-Kanal seine Muskeln. Dabei nahm er eine ähnliche Pose ein, die auch Arnold in jungen Jahren schon gezeigt hatte.

Arnold Schwarzenegger, Schauspieler

Christina Schwarzenegger, Tochter von Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger und sein Sohn Joseph Baena

