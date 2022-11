Arnold Schwarzeneggers Sohn Joseph Baena zeigt seine Muskeln

Joseph Baena (25) kommt wohl ganz nach seinem Vater Arnold Schwarzenegger (75). Der Schauspieler begann bereits im Teenageralter, sich für Bodybuilding zu interessieren. So bestritt er schon vor seinem 18. Lebensjahr mehrere Wettbewerbe und räumte später einige Olympia-, Europa- und Weltmeistertitel ab. Auch sein Sohn Joseph hat die Liebe zum Sport entdeckt, wie neue Bilder zeigen, auf denen er sich mit freiem Oberkörper zeigt.

Auf Instagram postete der 25-Jährige nun Fotos, die den Blick auf seine stählernen Muskeln freigeben: Nur in schwarzen Shorts, Socken und Sneakern bekleidet posiert er auf einem Sportplatz für die Kamera. Dabei spannt er seine Muskeln an, während er seinen linken Arm anwinkelt und hochhält, damit sein beeindruckender Bizeps besonders gut zur Geltung kommt. Auf einem anderen Bild streckt er die Arme von sich, bei einer weiteren Aufnahme fasst er sich an den Hinterkopf. "Zu viel Pute", scherzte der Sportler.

Obwohl Joseph die Liebe zum Sport mit seinem Vater teilt, trägt er nicht denselben Nachnamen. "Es spielen ein paar verschiedene Dinge mit hinein. Aber das hat für mich momentan nicht oberste Priorität – ich will mich darauf fokussieren, meine Schauspielkarriere und mein Business als Immobilienmakler aufzubauen", verriet Arnolds Sohn in einem Interview mit Daily Pop.

Anzeige

Instagram / joebaena Joseph Baena im November 2022

Anzeige

Instagram / joebaena Joseph Baena, Sohn von Arnold Schwarzenegger

Anzeige

Instagram / joebaena Arnodl Schwarzenegger und sein Sohn Joseph Baena

Anzeige

Denkt ihr, dass Joseph seinem Vater zu sehr nacheifert? Nein, auf gar keinen Fall! Ja, total. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de