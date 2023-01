Karriere und Privatleben: Für J.Lo manchmal nicht einfach

In Jennifer Lopez' (53) Leben scheint derzeit alles perfekt zu laufen. Vor einigen Monaten heiratete sie ihre alte Liebe Ben Affleck (50). Nach neun Jahren Funkstille soll in diesem Jahr zudem ihr neues Album "This Is Me… Now" erscheinen. Glück im Beruf und in der Liebe – was will man mehr? Für Jennifer ist es jedoch nicht immer leicht, ihr Privatleben und ihre Karriere unter einen Hut zu bringen!

In einem Interview mit People zeigte sich die 53-Jährige ganz offen. "Die Wahrheit ist, dass ich genau wie jeder andere bin. Ich ringe manchmal mit mir, mache mir Gedanken, habe Zweifel und bin unsicher", gab sie zu. Insbesondere ihr neu erscheinendes Album bringe Bedenken mit sich. "Welche Teile von mir soll ich mit der Öffentlichkeit teilen? Was bedeutet es, ein Künstler und authentisch zu sein?", seien die Fragen, die sie sich stelle. Normalerweise sei die "Manhattan Love Story"-Darstellerin niemand, der seine Ängste offen zeigt. "Ich finde, das ist nicht mein Job als Performer. Man zeigt immer das Beste von sich. Doch ich bin ein Mensch [...], ich leide manchmal schweigend", gestand J.Lo.

Im "73 Fragen"-Interview mit Vogue ging die Sängerin näher auf ihr Dasein als zweifache Mama ein und was sie am Elternsein einschüchtere. "Alles, aber definitiv die Teenagerjahre", schoss es aus Jennifer heraus. Dennoch werde sie auch für die weniger rosigen Zeiten mit ihrem Nachwuchs belohnt. "Das Lohnendste ist, dass sie einem am Ende etwas beibringen", schwärmte sie.

Getty Images Das Schauspielpaar Ben Affleck und Jennifer Lopez gemeinsam auf dem Red Carpet

Getty Images J.Lo im Juni 2022 in New York City

Getty Images Jennifer Lopez im Oktober 2022

