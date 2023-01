Der wahre Grund für J.Lo und Bens Hochzeit in Las Vegas

Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) gaben sich im Sommer des vergangenen Jahres nicht nur einmal, sondern gleich zweimal das Jawort. Doch so pompös die zweite Hochzeit in Georgia auch gewesen sein soll, war es die erste Trauung in Las Vegas, die viele Fans des Paares überraschte. Nun verrät Jennifer den Grund für die kleine Feier in Las Vegas!

Auf einer weltweiten Pressekonferenz für J.Los neuen Film "Shotgun Wedding - Ein knallhartes Team", berichtet die Sängerin im Beisein von Promiflash über die Entscheidung, eine intime Zeremonie in der Little White Wedding Chapel in Las Vegas abzuhalten – ganz ohne Familie und Freunde. "Ich glaube, das ist der Grund, warum wir nach Vegas abgehauen sind, um dort als erstes zu heiraten. Es hat uns all den Druck einer großen Familienhochzeit genommen, die uns noch bevorstand", erklärt sie. Lediglich die Trauzeugen waren bei der Zeremonie dabei.

Während die Planung der großen Party von Bennifer gemeinsam in Angriff genommen wurde, habe sich Ben ganz alleine um die Blitzhochzeit gekümmert – für Jennifer hätte es keine bessere Trauung geben können. "Letztendlich war es die bestmögliche Hochzeit, die wir uns hätten vorstellen können", wie sie auf ihrem Newsletter "On The JLO" zugab.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Oktober 2021 in New York City

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2022

