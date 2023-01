Lisa Marie Presleys Beerdigung wird live im Netz übertragen

Lisa Marie Presley (✝54) soll nun endlich ihre letzte Ruhe finden. Ganz überraschend verstarb die Tochter von Elvis Presley (✝42) vor fast zwei Wochen nach einem Herzstillstand. Nach viel Hin und Her über den Zeitpunkt der Beisetzung soll es am 22. Januar jetzt so weit sein. Die US-Amerikanerin wird neben ihrem Vater und Sohn beigesetzt. Auch Fans können sich von ihr verabschieden: Lisa Maries Beerdigung soll live übertragen werden.

Auf der Website von Elvis' Anwesen "Graceland" wurde nun in einem offiziellen Statement verkündet, dass eine Gedenkfeier zu Ehren der 54-Jährigen stattfinden wird: "Neben Familie und Freunden ist auch die Öffentlichkeit dazu eingeladen. Im Anschluss an den Gottesdienst wird eine Prozession zu Lisas letzter Ruhestätte im 'Meditation Garden' stattfinden". Wie TMZ berichtete, soll nach der privaten Zeremonie der Gedenkgottesdienst online live zu sehen sein.

Neben ihrer Mutter Priscilla Presley und ihren drei Töchtern sollen auch ihre beiden Ex-Männer Danny Keough und Michael Lockwood bei der privaten Feier dabei sein. Es wird auch vermutet, dass Elvis-Darsteller Austin Butler (31) unter den Trauergästen sein wird – dies wurde aber noch nicht bestätigt.

Getty Images Lisa Marie Presley, Sängerin

Getty Images Lisa Marie Presley, Sängerin

Getty Images Michael Lockwood und Lisa Marie Presley, 2013

