Nach Herzstillstand: Damar Hamlin benötigt noch Sauerstoff!

Die Folgen halten offenbar noch an. Der Footballstar Damar Hamlin (24) wurde seit 2021 in der NFL eingesetzt und stand in der zweiten Saison bereits in der Startaufstellung. Auch im neuen Jahr wollte er weiter durchstarten. Doch bei einem Football-Match erlitt er auf dem Spielfeld einen Herzstillstand und musste reanimiert werden. Das ist jetzt inzwischen zweieinhalb Wochen her. Sein Freund Jordon Rooney verriet jetzt, wie es Damar aktuell geht.

"Er hat das Team ein paar Mal besucht, aber er ist immer noch sehr schnell erschöpft", berichtete nun Damars Geschäftspartner gegenüber ESPN. Er müsse zusätzlich immer noch mit Sauerstoff versorgt werden, zudem müsse sein Herz noch regelmäßig überwacht werden. Sein Optimismus während der Genesungszeit sei jedoch nicht zu übersehen, Damar sei positiv und bereit, die Schwierigkeiten weiter zu überwinden. Sein Coach Sen McDermott und Teamkollege Dion Dawkins seien stolz auf seine Einstellung.

Auch wenn Damar noch einen langen Genesungsweg vor sich habe, kann er sich mittlerweile wieder zu Hause weiter ausruhen. "Wir haben eine Reihe von Tests und Bewertungen abgeschlossen und sind in Absprache mit den Teamärzten zuversichtlich, dass Damar sicher entlassen werden kann", äußerte sich Dr. Jamie Nadler zu Damars Situation.

Anzeige

Instagram / d.ham3 Damar Hamlin, Football-Spieler

Anzeige

Instagram / matthewmilano Damar Hamlin beim Training der Bills

Anzeige

Instagram / d.ham3 Damar Hamlin, Football-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de