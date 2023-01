So viel Gewicht hat Verena Kerth im Dschungelcamp verloren!

Wie macht sich Verena Kerths (41) Dschungelcamp-Aufenthalt auf der Waage bemerkbar? Die Moderatorin war in der diesjährigen Staffel die Erste, die die Reality-TV-Show verlassen musste. Das spärliche Essen, die ekeligen Prüfungen und der strapaziöse Alltag gehören für sie damit der Vergangenheit an. Die Blondine konnte zu ihrem Partner Marc Terenzi (44) in das Versace Hotel zurückkehren. Promiflash sprach nun mit der Ex-Camperin über ihre körperliche Verfassung. Wie viel hat Verena nach ihrer Teilnahme abgenommen?

Im Gespräch mit Promiflash betonte die 41-Jährige, wie grandios sie sich nach ihrem Auszug fühle. "Ich habe drei Kilo abgenommen. Dr. Bob hat mich gleich genommen und auf die Waage gestellt. Es ist nicht so viel, ist aber auch vollkommen okay", berichtete Verena. Über den Gewichtsverlust habe sie sich bereits im Vorfeld Gedanken gemacht. "Olivia Jones hat mir den Tipp gegeben, dass ich mir richtig einen anfuttern soll, bevor ich da reingehe, weil man so viel abnimmt."

Diesen Ratschlag hat sich Verena zu Herzen genommen und vor dem Einzug noch geschlemmt. "Ich bin also mit Höchstgewicht gestartet und habe jetzt langsam die Miss-Freibad-2023-Figur", merkte die TV-Bekanntheit an. Damit scheint sie rundum zufrieden zu sein: "Für mich kann es gleich in den Sommer gehen!"

