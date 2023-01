Stacey Solomon setzt Babybauch bei Buchvorstellung in Szene

Stacey Solomon (33) scheint ihre fünfte Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. Vor einigen Wochen hatte die ehemalige X Factor-Teilnehmerin ihre Community mit der freudigen Nachricht überrascht, dass ihr Mann Joe Swash und sie erneut Nachwuchs erwarten. Für das seit Juli 2022 verheiratete Paar ist es bereits das dritte gemeinsame Kind. Seitdem gibt die Influencerin im Netz auch immer wieder Einblicke in ihren Alltag. Nun setzte Stacey ihren mittlerweile ziemlich runden Babybauch in einem pinken Kleid in Szene.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 33-Jährige nun einige Eindrücke von einem kleinen Event, auf das sie eingeladen war. Für die Buchvorstellung einer guten Freundin schmiss sich die werdende Fünffachmama auch ordentlich in Schale. Sie begeisterte in einem figurbetonenden wadenlangen Dress, über dem sie einen weißen Mantel trug. Durch den eng anliegenden Stoff des pinken Kleides kam ihr XXL-Babybauch zudem bestens zur Geltung. Auch bei den Fans schienen die Aufnahmen und besonders Staceys Outfit Anklang zu finden. So bekam die Sängerin in den Kommentaren unter dem Post zahlreiche Komplimente.

Ob sich Stacey und ihr Liebster auf einen Sohn oder eine Tochter freuen dürfen, verriet die Schwangere bisher noch nicht. Einige Fans sind sich allerdings sicher, dass sich die gebürtige Britin vor einigen Tagen in ihrer Story verplappert hat. So erzählte sie: "Ich hole gerade Roses alte Neugeborenen-Sachen heraus und schaue durch, was ich für das Baby nehmen möchte". Daraufhin spekulierten viele Nutzer, dass die Beauty wieder mit einem Mädchen schwanger ist.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, Sängerin

Instagram / staceysolomon Tochter Rose und Stacey Solomon

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und ihre Familie im Januar 2023

