"Sucht ständig Stress": Didi Veron ist genervt von Arielle!

Didi Veron kann auf Stress mit seiner Ex Arielle Rippegather (32) gut verzichten! Die beiden Reality-TV-Stars hatten sich während ihrer #CoupleChallenge-Teilnahme 2022 vor laufender Kamera getrennt. Nach dem Liebes-Aus lieferten sich die ehemaligen Turteltauben einen heftigen Rosenkrieg. Das Transmodel schaltete daraufhin sogar einen Anwalt ein. Mit Promiflash sprach Didi nun ganz offen über seine Ex: Wie steht er heute zu ihr?

"Eigentlich verstehen wir uns gut, aber sie sucht ständig Stress", erzählte der ehemalige Claudias House of Love-Teilnehmer im Promiflash-Interview im Rahmen der Berlin Fashion Week. Vor einigen Wochen habe sich das Ex-Paar auf einer Veranstaltung getroffen, doch die Begegnung bleibt Didi wohl nicht in positiver Erinnerung: "Sie labert mich einfach von der Seite an und will mir irgendwas erzählen, wo ich dann denke: Bleib doch einfach mal weg! Ich will einfach nur Abstand, will nichts wissen oder nichts hören, aber nein, sie hat immer irgendwas auszusetzen!"

Mit der DSDS-Bekanntheit scheint der ehemalige Fußballer mittlerweile jedenfalls komplett abgeschlossen zu haben. Eine neue Frau habe Didi zwar nicht an seiner Seite, aber ihm gehe es trotzdem sehr gut. "Mein Leben geht weiter und ich bin auch sehr glücklich", betonte der Influencer abschließend im Interview.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Didi Veron im Januar 2023 in Berlin

Wehnert, Matthias / ActionPress Arielle Rippegather auf der Berliner Fashion Week im Januar 2023

azee / ActionPress Didi Veron, Reality-TV-Star

