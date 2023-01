Total erschöpft: Aurora Ramazzotti zeigt ihren XXL-Babybauch

Aurora Ramazzotti (26) kann nicht mehr! Die Tochter von Michelle Hunziker (45) und Eros Ramazzotti (59) erwartet aktuell ihr erstes Kind. Gemeinsam mit ihrem Partner Goffredo Cerza darf sie sich auf einen kleinen Jungen freuen. Die Schwangerschaft ist auch schon weit fortgeschritten, wie die Influencerin immer wieder mit Bildern ihres großen Babybauchs beweist. Nun zeigte Aurora mal wieder ihre blanke Babykugel – und wie sehr sie deswegen erschöpft ist!

Auf Instagram teilte Aurora ein Bild, auf dem sie völlig platt auf einer Couch liegt, die Zunge hängt ihr leicht aus dem Mund. Dabei trägt die Promi-Tochter eine lockere Hose zu einem Croptop und einem Hemd – damit gibt sie einen perfekten Blick auf ihre XXL-Babykugel frei. "Danke für die Aufnahme in meinem aktuellen repräsentativen Zustand", witzelte die Schwangere darunter.

Die Fans zeigten sich in den Kommentaren ganz begeistert von so viel Ehrlichkeit. Besonders werdende Mamas freuten sich über den Post. "Danke, dass du alle vertrittst, die sich aktuell auch so fühlen", bedankte sich eine Userin zum Beispiel. "In der Schwangerschaft sind wir doch alle ein bisschen wie Aurora", stimmte ihr eine weitere zu.

