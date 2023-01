Vor Exit: Klaudia Giez drückte Dschungel-Verena die Daumen

Derzeit kämpfen noch elf Stars im australischen Urwald um die begehrte Dschungelkrone – unter anderem Partysänger Lucas Cordalis (55), TV-Casanova Gigi Birofio und Schauspielerin Jana Pallaske (43). Doch auch andere Sternchen aus der deutschen Medienwelt fiebern gespannt mit – so auch die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Klaudia Giez (26)! Klaudia gibt gegenüber Promiflash zu: Insbesondere einer Dschungelcamp-Kandidatin drückte sie in den vergangenen Tagen die Daumen!

Die 26-Jährige habe in diesem Jahr eine ganz besondere Bindung zum Dschungelcamp, denn ihre Freundin Verena Kerth (41) kämpfte bis zu ihrem Exit um den Titel der Dschungelkönigin! Sie rechnete ihr vor dem Rauswurf sogar hohe Chancen aus. "Bisher macht sie es sehr gut, finde ich. Sie ist sehr schlagfertig", schwärmt Klaudia gegenüber Promiflash bei der Berlin Fashion Week.

Doch könnte das Model sich ebenfalls vorstellen, in das berühmt-berüchtigte Camp in Down Under einzuziehen? "Der Dschungel wäre schon was für mich", gibt das TV-Sternchen zu. "Aber noch nicht jetzt, das ist mir noch zu früh. Ich bin mit mir noch nicht so im Reinen, sodass ich mich 24/7 zeigen könnte", erklärte Klaudia.

Getty Images Klaudia Giez und Verena Kerth, 2021

RTL Verena Kerth im Dschungelcamp

Getty Images Klaudia Giez, Model

