Wegen Marmelade erwischt? Gerard Piqué schaut betrübt drein

Gerard Piqué (35) scheint gerade eine schwere Zeit durchzumachen. Seit seiner Trennung von Shakira (45) im vergangenen Juni sieht sich der ehemalige Verteidiger von FC Barcelona immer wieder mit Untreue-Vorwürfen konfrontiert. So wurde erst vor ein paar Tagen berichtete, dass seine Noch-Ehefrau ihm seine Affäre ausschließlich aufgrund eines Erdbeermarmeladenglases nachweisen konnte. Augenscheinlich macht dem Kicker dieser Umstand ganz schön zu schaffen. Nun wurde Gerard total betrübt abgelichtet.

Am vergangenen Donnerstag sah sich der Fußballer in Paris das NBA-Spiel zwischen den Detroit Pistons und den Chicago Bulls an. Doch irgendwie war der Vater zweier Söhne nicht gut gelaunt. Mehrfach wurde er abgelichtet, wie er mürrisch dreinblickte oder eine Schnute zog, obwohl es bei dem Basketballspiel actionreich zuging. Immer wieder runzelte er die Stirn oder schien in Gedanken versunken zu sein. Auch während er sich mit anderen Anwesenden unterhielt, sah Gerard wenig begeistert aus. Wohl um sich nicht zu sehr von anderen Zuschauenden optisch abzuheben, trug der 35-Jährige einen beigefarbenen Kapuzenpullover.

In den vergangenen Wochen waren immer wieder negative Schlagzeilen zum Liebesleben des gebürtigen Spaniers ans Licht gekommen. So wurde beispielsweise berichtet, dass Gerards neuen Flamme Clara Chia Marti bereits zehn Monate vor der offiziellen Trennung des Paares in seinem Haus gesehen worden war. Zudem soll Shakira nach dem Marmeladenglas-Vorfall einen Privatdetektiv engagiert haben.

Getty Images Shakira und Gerard Piqué im September 2014

Getty Images Gerard Piqué, Fußballer

Getty Images Gerard Piqué im Oktober 2021 in Madrid

