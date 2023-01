Hat Shakira ihren Ex-Mann mit Privatdetektiven ausspioniert?

Hat sie ihn so erwischt? Shakira (45) machte gerade mit ihrem neuen Song Schlagzeilen, in dem sie die Trennung von ihrem Ex-Mann Gerard Piqué (35) verarbeitete. Der Fußballer soll die Sängerin mit einer anderen Frau betrogen haben. Die Kolumbianerin soll die beiden sogar selbst durch ein Marmeladenglas entlarvt haben. Beim Aufdecken der Affäre war sie aber angeblich nicht allein – Shakira soll Hilfe von Privatermittlern bekommen haben!

Laut der spanischen Talk-Show "El Gordo y la Flaca" habe die 45-Jährige Detektive auf den Vater ihrer zwei Kinder angesetzt, nachdem sie schon länger misstrauisch gewesen sei. Der Spion habe Gerard dann schließlich im gleichen Nachtklub gesehen, in dem auch seine jetzige Freundin Clara Chia Marti arbeitet. Berichten zufolge habe der Ermittler sogar Fotos von dem Paar machen können, die er prompt an Paparazzi verkauft haben soll.

Laut einem Insider habe die "Waka Waka"-Interpretin dann selbst tief in die Tasche gegriffen, damit die Schnappschüsse des Liebespaares nicht an die Öffentlichkeit geraten. Um sich auf die Trennung vorzubereiten, habe sie die Neuigkeiten möglichst geheimhalten wollen, wie der Fotograf Jordi Martin in der TV-Show verriet. Bisher hat sich die Musikerin aber nicht zu den Gerüchten geäußert.

Getty Images Shakira und Gerard Piqué im September 2014

Getty Images Shakira, Mai 2022

Getty Images Shakira im Juli 2010

