Wen vermisst Verena Kerth nach Dschungel-Exit am meisten?

Fehlen Verena Kerth (41) ihre Mitcamper schon? Die Moderatorin kämpfte mit Claudia Effenberg (57), Jolina Mennen (30) und Co. im Dschungelcamp um die Dschungelkrone – leider platzte der Traum vom Sieg ziemlich schnell. Die Blondine musste das Camp noch vor allen anderen Stars verlassen. Nach ihrem Rauswurf ist die Freundin von Marc Terenzi (44) nun wieder im Versace Hotel. Vermisst Verena die anderen schon? Das hat sie Promiflash verraten.

Im Interview mit Promiflash plauderte Verena aus, dass ihr der Kontakt zu einigen Teilnehmern schon fehle. "Ich vermisse jetzt schon meine Claudia. Wir kennen uns schon so viele Jahre, sind so gut befreundet, haben so viel erlebt [...] Wir hatten unfassbar viel Spaß", erzählte die 41-Jährige und fügte hinzu: "Ich vermisse auch Jolina, die ich nicht kannte, aber unfassbar ins Herz geschlossen habe." Auch Papis Loveday (46) fehle ihr schon.

Verena zeigte sich aber auch zuversichtlich – denn nach und nach wird sie ihre Mitcamper ja in den kommenden Tagen alle wiedersehen. "Da waren schon einige dabei, die ich in den nächsten Tagen vermissen werde. Aber das Schöne ist, dass morgen schon der Nächste rauskommt", meinte die Influencerin.

RTL Papis Loveday und Verena Kerth, Dschungelcamper

RTL / Stefan Thoyah Tessa Bergmeier, Verena Kerth, Claudia Effenberg und Papis Loveday bei der Dschungelprüfung

RTL Verene Kerth im Dschungelcamp 2023

