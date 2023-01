Zu hart? Jolina & Markus würgen sich durch Dschungelprüfung

Jolina Mennen (30) und Markus Mörl (63) dürfen an ihre erste Prüfung ran – und die hat es in sich! Die YouTuberin und der Sänger wurden von ihren Dschungelcamp-Kollegen in die heutige Challenge gewählt. Bisher hatten die prominenten Bewohner stolz auf ihre Leistungen sein können – gestern hatten Claudia Effenberg (57), Cosimo Citiolo (41) und Luigi Birofio ganze sieben Sterne erspielt. Konnten Jolina und Markus nachlegen?

Das Spiel "Ohne Fleisch kein Preis" brachte die beiden definitiv an ihre Grenzen. Jolina und Markus kriegten jeweils dieselbe Fleischportion serviert – darunter Lunge, Anus und Kuhnase. Motiviert und voller Ehrgeiz gaben die beiden ihr Bestes – jedoch würgend. "Ich hab mir in den Mund gekotzt", schimpfte Joline währenddessen. Am Ende kauten sie sich mehr als souverän durch die Aufgabe und konnten vier von elf Sterne mit zu den anderen bringen.

Jolina zeigte sich mit ihrer Leistung unzufrieden: "Ich bin von mir selber enttäuscht." Und auch Markus hatte nach der Aufgabe kämpfen: "Ich habe selten so was Schreckliches gegessen. Selbst das Erbrochene habe ich mir reingesteckt."

