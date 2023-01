Ego-Trip! War Gigi und Cosimos Dschungel-Pizza ungerecht?

Im Dschungelcamp ging es gestern für Luigi Birofio und Cosimo Citiolo (41) auf nächtliche Schatzsuche. Nachdem Jolina (30) und Markus mit ihrer Prüfung nur vier Sterne mit ins Camp bringen konnten, fiel das Abendessen eher mickrig aus. Später wurde dann das deutsch-italienische Duo in den Busch geschickt. Die Suche lief für die beiden ziemlich gut. Statt Eiern gab es Pizza – aber nur für Gigi und Cosimo!

Für die selbsternannten "Alphamännchen" ging es statt in die Feldbetten auf eine Tour durch die Wildnis. In einem Spiel mussten die beiden Eier aus einem Käfig befreien. Dabei gingen so einige zu Bruch – vier Stück konnten die Jungs aber dennoch retten. Dann hatten sie die Wahl: Vier Eier für alle Camper oder eine Pizza für sie ganz alleine. Gigi war sich direkt sicher: "Ich bin für die Pizza." Nach kurzem Zögern stimmte der DSDS-Kandidat der Versuchung zu und die Männer genossen ihren Mitternachtssnack.

Bis jetzt haben Cosimo und Gigi ihren Mitstreitern noch nichts von ihrem Pizza-Gewinn erzählt. Die Zuschauer zumindest fanden die Aktion der beiden nicht besonders fair. Einige sind gespannt, wie viel Zoff es dafür am Camp-Feuer geben wird. Eine Twitter-Userin vermutet: "Das wird Konfro geben. Liebe es jetzt schon." Jemand anderes sieht die Schuld bei Gigi und witzelt: "Gigi, der kleine Teufel auf Cosimos Schulter."

RTL Luigi Birofio und Cosimo Citiolo bei der Schatzsuche im Dschungelcamp 2023

RTL Luigi Birofio und Cosimo Citiolo bei der Schatzsuche im Dschungelcamp 2023

RTL Dschungelcamp Kandidaten 2023

