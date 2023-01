Fatsuit-Dreh: Dicke Menschen sind für Brendan Fraser "stark"

Brendan Fraser (54) spricht über seine Erfahrungen mit einem Fatsuit! Seit den 90er-Jahren ist der Schauspieler nicht mehr aus dem Filmbusiness wegzudenken: Nach Kinohits wie "Mrs. Winterbourne" oder "The Last Time" ist er aktuell im Film "The Whale" an der Seite von Stranger Things-Star Sadie Sink (20) zu sehen. Für seine Hauptrolle legte er mithilfe eines Fatsuit einige Kilos zu – und dieser Fatsuit ließ Brendan etwas Wichtiges erkennen!

In der "Graham Norton Show" sprach der Schauspieler am Freitag über seine Erfahrungen während Drehs mit dem Fatsuit: Für die Rolle des Charlie musste Brendan in ein rund 150 Kilogramm schweres Fatsuit schlüpfen, wo er am eigenen Leib spürte, wie es ist, "im Körper eines Mannes mit diesem Gewicht zu leben". "Als ich das Kostüm auszog, konnte ich immer noch die Wellenbewegungen spüren, und mir wurde klar, wie stark ein Mensch dieses Gewichts körperlich und emotional sein muss", erklärte der 54-Jährige.

Für seine Rolle in "The Whale" wurde Brendan bei den diesjährigen Critics' Choice Awards in der Kategorie "Bester Schauspieler" ausgezeichnet – ein Moment, der für den "The Mummy"-Star sehr emotional war. "Wenn du mit Fettleibigkeit kämpfst oder das Gefühl hast, in einem dunklen Meer zu sein, dann möchte ich dich wissen lassen, dass, wenn du die Kraft hast, einfach aufzustehen und Dich dem Licht zuzuwenden, gute Dinge geschehen werden", beendete er seine Dankesrede.

Getty Images Sadie Sink und Brendan Fraser im September 2022

Getty Images Brendan Fraser, Schauspieler

Getty Images Brendan Fraser bei den Critics Choice Awards 2023

