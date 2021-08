Julia Beautx (22) spricht über die Anfänge ihrer Liebe! Zum Jahreswechsel hatte die YouTuberin ein Foto veröffentlicht, auf dem sie mit einem bis dato unbekannten Mann kuschelte und ihm sogar einen Kuss auf den Mund gab. Wenig später kam heraus, dass es sich dabei um ihren Freund Matthias handelte. Mittlerweile sind die beiden schon seit einem Jahr zusammen. Doch wie haben sie sich überhaupt kennengelernt?

Im "Place to B Livetalk" auf YouTube erklärt Julia nun, dass ihr Freund ihr zunächst auf TikTok ins Auge gefallen sei: "Ich habe ein YouTube-Video gemacht, in dem ich versucht habe, sein TikTok nachzumachen. Der hat damals so Videos gemacht, in denen er gezeigt hat, wie man sich aus Kabelbindern befreien kann. Das wollte ich ausprobieren." Allerdings gibt sie zu, dass sie es auch extra gemacht habe, um zu sehen, ob Matthias wiederum auf sie aufmerksam wird – und tatsächlich: Nur kurz nachdem Julias Video online war, hat er sie angeschrieben.

Darüber hinaus verrät die Nordrhein-Westfälin, dass es in ihrer Beziehung super laufe. Da ihr Freund wegen der aktuellen Gesundheitslage hauptsächlich online studiere und sie wegen ihres Jobs nicht ortsgebunden sei, könnten sie sich oft sehen. "Das geht alles. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn das Ganze vorbei ist, aber das wird schon", gibt sich die 22-Jährige optimistisch.

Instagram / juliabeautx Julia Beautx mit einem unbekannten Jungen an Silvester 2020

Instagram / juliabeautx Julia Beautx, Influencerin

Getty Images Julia Beautx, YouTuberin

