Gala: Georgina Rodriguez erinnert an arabische Prinzessin!

An diesem Abend waren alle Blicke auf sie gerichtet! Mit dem neuen Jahr begann für Georgina Rodriguez (28) ein völlig neues Kapitel. Ihr Partner Cristiano Ronaldo (37) unterzeichnete mit dem saudi-arabischen Verein Al-Nassr einen millionenschweren Vertrag. Er geht seiner Leidenschaft, dem Fußball, somit fortan in der Wüste nach – seine Familie hat er selbstredend mit dabei. Vor allem seine Liebste scheint sich pudelwohl zu fühlen!

Bei den diesjährigen Joy Awards stahl das Model allen die Show. Georgina schlüpfte für die Gala in eine eng anliegende Robe aus dunkelblauem Samt – passend dazu trug sie einen seidenen Schleier, der ihre Haare und ihre Schultern bedeckte. Mit langen Handschuhen und funkelndem Schmuck erinnerte die 28-Jährige an eine arabische Prinzessin.

Derweil sind jedoch einige Fans der Ansicht, dass Georgina ein wenig zu sehr mit ihrem luxuriösen Leben angibt. Beispielsweise posierte sie vor einigen Wochen in einem Privatjet mit extravagantem Schmuck und Pelzmantel. "Ich finde es unanständig, solche Fotos zu posten, wo doch die meisten von uns am Monatsende oder sogar in der Mitte des Monats schon am Hungertuch nagen, weil wir uns für einen Hungerlohn abrackern", hatte ein User unter den Instagram-Fotos geschimpft.

Anzeige

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez im Januar 2023

Anzeige

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez im Januar 2023

Anzeige

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de