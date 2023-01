Zu viel? Georgina Rodriguez protzt mit Luxus-Jet und Pelz!

Übertreibt es Georgina Rodriguez (28) mit dieser Aktion? Das argentinisch-spanische Model führt ein sehr gutes Leben. Seit 2016 ist sie nämlich die Frau an der Seite von Cristiano Ronaldo (37). Zusammen mit dem Fußballstar hat sie zwei gemeinsame Kinder – zudem machte der Portugiese seine Liebste auch zur stolzen dreifachen Stiefmama. Die beiden unterstützen sich gegenseitig sehr und greifen füreinander auch tief in die Tasche. Cristiano spielt künftig in Saudi-Arabien – die Anreise dahin ließ sich Georgina einiges kosten. Und das kam gar nicht gut an!

Via Instagram teilte Georgina nun einige Aufnahmen aus ihrem Privatjet – und genau diese sorgten für eine Menge Zündstoff. Nicht nur, dass es viele Fans total überflüssig fanden, dass die Beauty mit ihren Kindern in einem Luxus-Jet nach Saudi-Arabien flog – nein – Georgina posierte im Flieger auch noch im Pelzmantel und mit funkelnder Diamantenkette. "Ich finde es unanständig, solche Fotos zu posten, wo doch die meisten von uns am Monatsende oder sogar in der Mitte des Monats schon am Hungertuch nagen, weil wir uns für einen Hungerlohn abrackern", schimpfte ein User unter den Fotos.

Gestern ist Cristiano bei seinem neuen Verein Al-Nassr offiziell vorgestellt worden. Zu diesem besonderen Anlass begleitete seine Familie ihn ganz selbstverständlich. Bei seinem neuen Klub darf sich der viermalige Ballon-d'Or-Gewinner künftig über ein saftiges Jahresgehalt von 200 Millionen Euro freuen.

