Georgina Rodríguez war wegen Lungenentzündung im Krankenhaus

In ihrer Instagram-Story gibt Georgina Rodríguez (30) ihren Fans ein Update über ihre vergangenen Tage: Die Partnerin von Cristiano Ronaldo (39) war im Krankenhaus! "Endlich wieder zurück zu Hause! Ich habe die letzten vier Tage mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus verbracht. Ich fühle mich jetzt besser, aber ich muss mich weiterhin zu Hause im Kreise meiner Familie erholen", teilt die Beauty mit. Dazu postet sie ein Foto, das sie in der Klinik in Saudi Arabien zeigt. Darauf liegt sie in einem Krankenbett, zu sehen sind ein großer Blumenstrauß mit einer Karte und ihr Arm mit Infusionszugang.

Für das Personal der Klinik findet die Argentinierin liebevolle Worte. "Ich will mich von ganzem Herzen bei allen Angestellten bedanken, Ärzten, Krankenschwestern und einfach jedem, der sich im Krankenhaus so wundervoll um mich gekümmert hat." Weitere Details zu ihrem aktuellen Gesundheitsstatus gibt sie nicht. Und Cristiano? Vor wenigen Tagen stand der noch mit dem saudi-arabischen Team Al-Nassr auf dem Platz. Ob er wegen der Krankheit seiner Liebsten eine Spielpause eingelegt hat, ist nicht bekannt.

Die Gerüchteküche um den Fußballprofi und das Model ist aktuell heiß am Brodeln. Schon geraume Zeit wird gemunkelt, der portugiesische Nationalheld und Georgina könnten heimlich vor den Traualtar getreten sein. Seit einiger Zeit tragen beide einen Ring am Finger, in einem YouTube-Video schien Cristiano sich außerdem zu verplappern: "Wenn ich nicht gerade im Verein Sport mache, dann trainiere ich gerne mit meiner Ehefrau zu Hause", erzählte er und sorgte mit dieser Aussage für große Fragezeichen, die bis heute weder Cristiano noch Georgina aufgeklärt haben.

Getty Images Georgina Rodriguez, Model

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez im September 2024

