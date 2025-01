Auf dieses Silvester-Ritual verlässt sich Georgina Rodríguez

Wie viele Menschen glaubt auch Georgina Rodríguez (30) an die Wirkung von bestimmten Silvester-Ritualen. Während die einen um Mitternacht Trauben essen und andere Wachs schmelzen, schwört die Partnerin von Cristiano Ronaldo (39) darauf, dass die Farben, die sie in der Nacht des 31. Dezembers trägt, einen Einfluss auf das kommende Jahr haben. In einem TikTok-Video teilte die Beauty am Silvesterabend ihren ultimativen Tipp mit ihren Fans: "Mein Rat zur Begrüßung des Jahres ist, ein weißes Kleid zu tragen, um Licht anzuziehen, und eine rote Tasche zu tragen, um Geld anzuziehen."

Eine rote Handtasche soll also einen Geldsegen versprechen? Gut möglich, dass der eine oder andere sich die Weisheit der 30-Jährigen zu Herzen nimmt – an Geld mangelt es Georgina schließlich nicht. Auch ihre Silvesternacht verbringt sie im vollen Luxus: Gemeinsam mit ihren Kindern feierten die Argentinierin und der Profikicker auf einem Boot, von dem aus sie das Feuerwerk über der Skyline von Dubai bewunderten.

Der Fußball-Star und Georgina sind bereits seit 2016 ein Paar. Gemeinsam leben sie als Patchwork-Familie – zweimal bekamen sie gemeinsamen Nachwuchs, drei Kinder brachte der 39-Jährige bereits mit in die Beziehung. Offiziell sind sie aber nach wie vor nur Freund und Freundin – soweit bekannt ist, sind die Beauty und der Profisportler nämlich nicht miteinander verheiratet. In den vergangenen Monaten häuften sich aber die Indizien, dass die zwei heimlich vor den Traualtar getreten sein könnten. Neben einem Social-Media-Video, auf dem Cristiano seine Liebste als seine "Ehefrau" bezeichnete, wurden die beiden auch mit einem vielsagenden Schmuckstück an den Händen gesichtet.

Instagram / georginagio Georgina Rodríguez mit ihren Kindern in Dubai

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez im September 2024

