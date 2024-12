Georgina stiehlt Cristiano Ronaldo bei Preisverleihung Show

Bei der Verleihung der Globe Soccer Awards in Dubai wird Cristiano Ronaldo (39) gleich mehrfach ausgezeichnet. Doch nicht der Preis des Fußballers steht an diesem Abend im Vordergrund. Vielmehr zieht seine Begleitung, Freundin Georgina Rodríguez (30), die Aufmerksamkeit auf sich. In einem hautengen, schwarzen Mini-Kleid mit tiefem Ausschnitt stiehlt sie ihrem Cristiano glatt die Show. Das zeigen Fotos, die unter anderem RTL vorliegen.

Der Portugiese erscheint zu den Globe Soccer Awards in einem eher unauffälligen grauen Anzug mit weißem T-Shirt. An diesem Abend geht es jedoch ohnehin nicht um Cristianos Outfit, sondern vielmehr um die Leistung des Ausnahmekickers. Unter anderem erhielt der 39-Jährige einen Sonderpreis für seine bislang 916 Karriere-Tore. Cristiano denkt aber noch lange nicht an seinen Ruhestand: "Ich bin noch nicht fertig. Ich werde weitermachen, weil ich Titel gewinnen möchte, ich will Champion sein, ich will mehr Tore schießen."

Georgina und Cristiano kennen sich seit 2016. Damals arbeitete die heute 30-Jährige als Verkäuferin in einer Gucci-Filiale in Madrid, die der Torjäger besuchte. Sofort hätten die beiden eine gegenseitige Anziehung gespürt, aus der heute fünf gemeinsame Kinder hervorgehen. Seit einiger Zeit wird spekuliert, ob Georgina und Cristiano schon längst geheiratet haben.

Getty Images Georgina Rodríguez, Spielerfrau

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez, 2024

