Hat Cristiano Ronaldo heimlich seine Georgina geheiratet?

Hütet Cristiano Ronaldo (39) ein süßes Geheimnis? Auf Instagram zeigt der Fußballstar seinen Fans den luxuriös eingerichteten Fitnessraum in seinem Haus. Doch während er vormacht, wie er seine Muskeln stählt, scheint er sich ein wenig zu verplappern. "Wenn ich nicht gerade im Verein Sport mache, dann trainiere ich gerne mit meiner Ehefrau zu Hause. Ich kann sie pushen und sie kann mich auch pushen", erklärt der portugiesische Nationalspieler. Heißt das etwa, dass Cristiano und seine Partnerin Georgina Rodríguez (30) heimlich geheiratet haben – oder hat er sich nur einen kleinen Versprecher geleistet?

Der Pressesprecher der Sportlegende meldet sich prompt zu dem Versprecher zu Wort – doch wirklich aufklären kann er die Situation nicht. "Zu diesem Zeitpunkt ist mir nicht bekannt, ob Cristiano mit Georgina verheiratet ist oder nicht", heißt es in seinem Statement gegenüber People. Über die Beziehung von Cristiano und Georgina ist allgemein wenig bekannt. Schon länger wird über eine mögliche Hochzeit der beiden spekuliert – immerhin sind sie schon seit 2016 ein Paar und haben drei gemeinsame Kinder. Doch im vergangenen Jahr sollen der Spieler des Al-Nassr FC und die Beauty eine Liebeskrise erlebt und von diesen Plänen erst einmal abgesehen haben.

Von diesen Gerüchten wollte Georgina auch schon damals nichts wissen und präsentierte sich und ihren Liebsten stets als schwer verliebtes Traumpaar. "Ich könnte wirklich nicht verheirateter sein. Cristiano und ich sind in den Augen Gottes verheiratet, das ist alles, was für mich zählt", betonte sie in ihrer eigenen Netflix-Doku "Ich bin Georgina" und fügte optimistisch hinzu: "Eines Tages wird aber eine Zeremonie folgen."

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit seiner Familie im Juli 2024

Getty Images Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo

