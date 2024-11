Streit? Georgina Rodríguez löscht Fotos mit Schwester Ivana

Zwischen Georgina Rodríguez (30) und ihrer Schwester Ivana soll es gewaltig gekracht haben. Darauf deutet zumindest hin, dass die Freundin von Cristiano Ronaldo (39) angeblich alle Fotos zusammen mit Ivana von ihrem Instagram-Account gelöscht hat. Auf Ivanas Profil ist sie allerdings noch mit dem Model zu sehen. Laut Mundo Deportivo, einer spanischen Sportzeitschrift, sollen sich die beiden sogar kurzzeitig auf Instagram entfolgt haben, mittlerweile sind sie aber wieder in den Followerlisten zu finden.

Die Fans der argentinisch-spanischen Social-Media-Persönlichkeit spekulierten laut dem Newsoutlet bereits zuvor, dass die Beziehung der beiden in die Brüche gegangen sei. In Georginas Netflix-Dokumentation "Ich bin Georgina" soll es nämlich einen gewaltigen Unterschied in der Anzahl der Auftritte von Ivana gegeben haben. Während sie in der ersten Staffel noch eine große Rolle spielte, war sie in der zweiten kaum noch zu sehen. Einen möglichen Streitpunkt wisse man allerdings noch nicht.

Erst vor Kurzem machte Georgina Schlagzeilen aufgrund ihres Gesundheitszustands. Die TV-Bekanntheit verbrachte einige Tage wegen einer Lungenentzündung im Krankenhaus. In ihrer Instagram-Story beruhigte sie ihre besorgten Fans: "Jetzt geht es mir besser, aber ich erhole mich immer noch zu Hause bei meiner Familie." Außerdem bedankte sie sich bei den Angestellten des Krankenhauses in Saudi-Arabien, wo sie seit Cristiano Ronaldos Wechsel zu dem Fußballverein Al-Nassr mit ihm und ihren Kindern lebt.

Getty Images Georgina Rodriguez, Model

Instagram / cristiano Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo mit ihren Kindern

