Harry-Fan? Kevin Spacey liest die Memoiren des Prinzen

Interessante Flugzeuglektüre! Der amerikanische Schauspieler Kevin Spacey (63) muss sich im Juni dieses Jahres noch einmal vor einem Gericht in Großbritannien wegen Missbrauchsvorwürfen verantworten. Dort erwarten den zweifachen Oscar-Preisträger sieben neue Anklagen. Seit dem Bekanntwerden der belastenden Anschuldigungen hält sich der "American Beauty"-Darsteller weitestgehend aus der Öffentlichkeit. Nun wurde er vor ein paar Tagen in Italien gesichtet. Dabei trug er einen interessanten Gegenstand in seinen Händen!

Auf dem Weg zum Flughafen in Rom wurde der skandalumwitterte Schauspieler am Donnerstag mit einer Baseballkappe im Gesicht geknipst. Auffällig war dabei die Lektüre, die er für seinen Flug wählte. Der 63-jährige Schauspieler hielt tatsächlich ein Exemplar von Prinz Harrys (38) kürzlich erschienenen, umstrittenen Memoiren "Reserve" in der Hand. Auf dem Foto, das DailyMail vorliegt, ist zu sehen, dass er neben dem Buch auch seinen Reisepass in einem orangefarbenen Etui und sein Flugticket bei sich hatte.

Wo der ehemalige House of Cards-Darsteller hinreiste, ist unklar. Auffallend ist jedoch, dass der Amerikaner in Italien trotz der Vorwürfe anscheinend immer noch sehr angesehen ist. Erst vor ein paar Tagen wurde der einstige Hollywoodstar in Turin mit einem Preis für sein Lebenswerk geehrt. Es war der erste öffentliche Redeauftritt seit Bekanntwerden der zahlreichen Missbrauchsvorwürfe.

Kevin Spacey als Moderator bei den Tony Awards

Kevin Spacey im Oktober 2022 in New York City

Kevin Spacey beim Bits & Pretzels Founders Festival 2017 in München

