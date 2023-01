Madonna-Fans erzürnt über Ticketpreise für kommende Tour!

Sie erobert wieder die Konzerthallen! Madonna (64) geht dieses Jahr zur Feier ihres 40. Bühnenjubiläums auf große "Celebration"-Tournee und verspricht ihren Fans einen bunten Mix ihrer größten Hits. Mit Songs wie "Hung Up" sang sich die Hitmacherin in die Herzen vieler Menschen und trägt seither den Titel "Queen of Pop". So sehr sich ihre Anhänger auf das kommende Spektakel freuen, passt ihnen eine Sache so gar nicht. Viele Madonna-Fans sind erzürnt über die Ticketpreise für ihre bevorstehende Tour!

Vor allem britische Fans machen auf Twitter deutlich, wie geschockt sie über die Kosten sind. "Viel zu teuer!", schreibt ein User und ein anderer meint: "Es ist unmöglich, sich Tickets leisten zu können, die so viel kosten!" Weitere Kommentare bezeichnen die Preise als "lächerlich" oder "wahnsinnig". Wie "Live Nation" berichtet, würden Sitzkarten für das Konzert in Großbritannien im Wert von umgerechnet etwa 54 bis 494 Euro zum Verkauf stehen.

Das sogenannte "Immaculate VIP Package" habe einen Preis von umgerechnet rund 1.496 Euro. Während sich jetzt also viele Madonna-Fans übergangen fühlen, meinen andere ihrer Anhänger dann doch, dass die Ticketkosten gerechtfertigt seien. Demnach wären die Preise "angemessen" und ein "Kauf sei es wert".

Getty Images Madonna und Maluma bei ihrem Konzert

Getty Images Madonna während ihrer "Confessions"-Tour im Jahr 2006

Getty Images Madonna bei den MTV Video Music Awards 2021

