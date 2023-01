Pizza-Gate im Dschungel: Stars sind sauer auf Gigi und Cosi

Luigi Birofio und Cosimo Citiolo (41) sorgen für saftigen Ärger! Die beiden Entertainer gehören in diesem Jahr zum Cast des Dschungelcamps. Im australischen Busch beweisen sie derzeit ihr Durchhaltevermögen. Doch das wurde auf die Probe gestellt: Den Italienern wurde eine Pizza nur für sie zwei angeboten – oder vier Eier für das gesamte Team. Die Männer entschieden sich für die italienische Köstlichkeit. Ihre Mitcamper sind davon ganz und gar nicht begeistert!

Nach ihrer nächtlichen Aufgabe kehrten der Ex on the Beach-Star und der einstige DSDS-Kandidat zurück ans Lagerfeuer. Stolz berichteten sie am nächsten Morgen von ihrem Festmahl – doch die Reaktionen ihrer Kollegen waren eher negativ. "Nicht dein Ernst?", fragte Djamila Rowe (55) und vermutete einen Scherz. Auch Lucas Cordalis (55) war baff: "Ihr verarscht uns aber schon, oder? Warum denkt ihr nicht an uns?" Die Camper waren sich einig: Diese Aktion ging gar nicht! "Das ist unfassbar. Das macht man nicht", schimpfte Claudia Effenberg (57).

Die Promiflash-Leser dürften von dem Ärger der Camper kaum überrascht sein. In einer aktuellen Umfrage waren sich gut 60 Prozent der User einig: Gigi und Cosis Egotrip im Dschungel war ziemlich unfair ihren Teamkollegen gegenüber. Nur gut 40 Prozent waren hingegen auf der Seite der Jungs. Immerhin: Cosimo zeigte schlussendlich noch Reue.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Cosimo Citiolo im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Djamila Rowe und Claudia Effenberg in Dschungelcamp-Staffel 2023

Anzeige

RTL Gigi Birofio und Cosimo Citiolo sitzen auf dem Feldbett

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de