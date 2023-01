Riley Keoughs Babynews auf Lisa Maries Beerdigung bestätigt?

Was hat es damit auf sich? Am 12. Januar war Lisa Marie Presley (✝54) total überraschend nach einem Herzstillstand gestorben. Die Tochter von Elvis Presley (✝42) wurde nur 54 Jahre alt. Heute fand die Beerdigung der Musikerin statt, auf der unter anderem ihre Mutter Priscilla Presley eine Rede hielt. Auch der Mann von Lisa Maries Tochter Riley Keough (33) fand liebe Worte, die jedoch auch verwirrten: Ben Smith-Petersen deutete Babynews an!

Wie People berichtet, erzählte Ben auf der Beerdigung: "Ich hoffe, ich kann meine Tochter genauso lieben, wie du mich, meinen Bruder und meine Schwestern geliebt hast." Das klingt so, als wären Riley und er Eltern einer Tochter geworden oder als würden sie derzeit auf den Nachwuchs warten. Jedoch verriet Lisa Maries Schwiegersohn keine weiteren Details. In seiner Rede ehrte er die "I'll Figure It Out"-Interpreten mit weiteren rührenden Worten.

"Ich bin ein Produkt deines Herzens, meine Schwestern sind ein Produkt deines Herzens, mein Bruder ist ein Produkt deines Herzens", meinte Ben und zollte Lisa Marie Tribut. Die Familie scheint ein ziemlich enges Verhältnis zu ihr gehabt zu haben.

Riley Keough im November 2021

Lisa Marie Presley, Sängerin

Ben Smith-Petersen und Riley Keough

