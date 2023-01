Homestory: Netflix will weitere Serie mit Meghan und Harry!

Sie wollen mehr! Vor wenigen Monaten hatten Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) mit ihrer eigenen Netflix-Doku die Gemüter gespalten. Doch damit nicht genug: Anfang Januar brachte der Sohn von König Charles (74) mit "Reserve" seine Memoiren heraus. In seinem Buch erhebt er schwere Vorwürfe gegen die britische Königsfamilie – mit Erfolg. Seine Biografie ist jetzt schon ein Bestseller. Das scheint Netflix hellhörig gemacht zu haben – sie wollen eine weitere Serie mit den Sussexes drehen!

Laut The Sun will der Streaming-Gigant eine Homestory mit Harry und Meghan drehen. Die Dokumentation "Harry & Meghan" war ein voller Erfolg – daran möchten die Netflix-Bosse gerne anknüpfen. "Sie haben tolle Einschaltquoten erzielt und wollen ein zweites Mal vom Kuchen abbeißen", berichtete ein Insider dazu. Ob Harry und Meghan jedoch die Tore zu ihrem Zuhause in Montecito öffnen, ist noch fraglich.

Die Miniserie der Eheleute war bereits nach kürzester Zeit ein Volltreffer gewesen. Die ersten drei Episoden hatten binnen kürzester Zeit 81,55 Millionen Sehstunden verzeichnet. Laut Netflix wurde keine der verfügbaren Dokumentation öfter angesehen als "Harry & Meghan".

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Australien 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juni 2019

