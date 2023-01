Im Mai: König Charles und Camilla werden gemeinsam gekrönt

König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) werden Seite an Seite gekrönt! Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) ist ihr ältester Sohn amtierender Monarch des Vereinigten Königreichs. Doch auch wenn der bereits seinen neuen Titel trägt und seiner Arbeit als britisches Staatsoberhaupt nachgeht, dauert es noch bis zur offiziellen Krönung des Königs. Die wird im kommenden Mai im Rahmen einer imposanten Zeremonie stattfinden. Die Feier gilt jedoch nicht nur Charles – denn auch Camilla wird neben ihrem Gatten gekrönt werden!

Wie der Buckingham-Palast nun bestätigte, wird auch Camilla im Mai offiziell zur Königin ernannt werden – nämlich bei einer gemeinsamen Krönungszeremonie an der Seite ihres Mannes. "Die Krönung Seiner Majestät des Königs und Ihrer Majestät der Königin wird am Samstag, den 6. Mai 2023 in der Westminster Abbey stattfinden", heiß es laut Hello! in einer Erklärung des Palastes.

Erst vor wenigen Tagen wurden weitere Details zum Krönungswochenende bekannt gegeben. So soll nach dem offiziellen Teil der Zeremonie ein Konzert auf Schloss Windsor stattfinden, bei dem "Weltmusik-Ikonen und zeitgenössische Stars" ihre Hits zum Besten geben werden. Außerdem wird das Volk zum "Coronation Big Lunch" und "The Big Help Out" dazu angehalten, innerhalb ihrer Nachbarschaft zum Essen zusammenzukommen und sich ehrenamtlich zu engagieren.

Anzeige

James Whatling / MEGA König Charles, Januar 2023

Anzeige

Getty Images König Charles und Queen Consort Camilla im November 2022

Anzeige

Getty Images König Charles III. und seine Gattin Camilla während eines Besuches in Schottland

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de