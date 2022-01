In der Nacht auf Montag erschütterte diese Nachricht die Modewelt. Thierry Mugler (✝73) ist am Sonntag im Alter von 73 Jahren verstorben. Das gab sein Team in einem emotionalen Social-Media-Posting bekannt. Manfred, wie der Art Director eigentlich mit Vornamen heißt, kleidete viele der ganz ganz großen Stars ein. Unvergessen ist beispielsweise das Met-Gala-Kleid von Kim Kardashian (41) in Wasseroptik. Im Netz meldeten sich nun zahlreiche Weggefährten der Modelegende zu Wort!

Unter dem Instagram-Post, der Thierrys Tod bestätigte, sammeln sich aktuell noch im Minutentakt die Beileidsbekundungen. Unter anderem schrieb Heidi Klum (48), die den Designer vergangenes Jahr noch als Gastjuror bei Germany's next Topmodel dabei hatte, "Ikone" und fügte ein gebrochenes Herz hinzu. Supermodel Bella Hadid (25) scheint die Nachricht ebenfalls eiskalt erwischt zu haben. Sie schaffte nur noch "Nein nein nein nein nein" unter dem Beitrag zu teilten.

Doch auch diese Stars verliehen ihrer Trauer unter dem Post Ausdruck: die Drag-Queens Miss Fame (36), Detox, und Aquaria, Georgia May Jagger (30), der deutsche Entertainer Riccardo Simonetti (28), die einstige Dschungelkönigin Brigitte Nielsen (58) und viele, viele mehr.

Getty Images Manfred Thierry Mugler, Modedesigner

Getty Images Heidi Klum im September 2021 in Hollywood

Getty Images Influencer Riccardo Simonetti

