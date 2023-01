"Milchbäckchen": Novalanalove genießt Urlaub mit Baby Nola!

Novalanalove (31) alias Farina Opoku scheint in ihrer Mama-Rolle voll und ganz aufzugehen. Vergangenes Jahr im August hatten die Influencerin und ihr Ehemann DJ Jeezy ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen. Das Paar bekam eine Tochter, der sie den Namen Nola gaben. Im November trennten sich die Eheleute dann. Augenscheinlich bläst die gebürtige Kölnerin allerdings keinen Trübsal. Nun teilte Farina einige zuckersüße Urlaubsaufnahmen mit ihrer Tochter.

Auf ihrem Instagram-Account erfreute der Webstar seine Fans nun mit ein paar gemeinsamen Schnappschüssen mit seinem Nachwuchs. Während sich Farina auf dem ersten Bild noch an Nola ankuschelt, zeigt ein anderes Foto das Mutter-Tochter-Duo lachend vor einem Sonnenuntergang. "Ich habe immer eine gute Zeit mit meinem Milchbäckchen", schrieb die 31-Jährige entzückt unter ihrem Post. Auch bei den Fans kamen die süßen Aufnahmen des Duos supergut an. So zeigten sich viele Fans, darunter beispielsweise auch Fata Hasanović (27) und Valentina Pahde (28), von den Fotos begeistert. "Milchbäckchen ist so eine süße Bezeichnung", schwärmte ein weiterer Abonnent.

Erst vor wenigen Wochen hatte Farina auf ihrem Social-Media-Account versichert, dass sie trotz der Trennung von Jeezy weiterhin sehr glücklich sei. Das liege besonders an einer Person: ihrer Tochter. Unter einigen Bildern der kleinen Maus hatte die Mama damals geschwärmt: "Du machst mich [...] zum glücklichsten Menschen überhaupt! Danke, dass du mich ausgewählt hast, deine Mama zu sein, Nola."

