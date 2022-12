Trotz Trennung: Novalanalove ist nach wie vor überglücklich!

Sie lässt sich nicht unterkriegen! Novalanalove (31), die mit echtem Namen Farina Yari heißt, hatte sich Ende November von ihrem Mann Jeezy (45) getrennt. Die Influencerin stellte danach klar, dass seine Untreue daran schuld gewesen sei. In ein Loch verkriechen? Das kam für die Kölnerin nie infrage. Denn sie muss stark bleiben für Töchterchen Nola, die sie mit ihrem Ex im August auf der Welt begrüßen durfte. Jetzt zeigt Novalanalove der ganzen Welt: So glücklich macht die kleine Nola sie!

Auf Instagram veröffentlichte die Beauty nun einige Schnappschüsse von sich und ihrem Spross, die während ihrer Urlaube entstanden sein müssen. Während das Mutter-Tochter-Duo auf einem Spiegel-Selfie beispielsweise um die Wette grinst, kuscheln die beiden auf einem anderen innig vor einer traumhaften Meereskulisse. Novalanalove richtet rührende Worte an ihr Ein und Alles: "Vor einem Jahr an diesem Tag habe ich von dir erfahren", begann sie und fuhr fort: "Du machst mich seitdem zum glücklichsten Menschen überhaupt! Danke, dass du mich ausgewählt hast, deine Mama zu sein, Nola." Sie liebe ihren Nachwuchs "mehr als Worte jemals sagen können".

Um dem Trennungsstress zu entfliehen, verbrachte die Alleinerziehende Weihnachten gemeinsam mit ihrem Kind und ihrer Mutter auf den Malediven. In ihrer Instagram-Story erklärte die 31-Jährige, dass sie sich eine erholsame Auszeit nehmen wolle, um dann umso gestärkter ins neue Jahr zu starten. So genoss sie die Festtage nicht mit Baum und heißer Schokolade, sondern mit sonnigen Spaziergängen und beruhigendem Meeresrauschen.

Instagram / novalanalove Baby Nola ist Novalanaloves ganzer Stolz

Instagram / novalanalove Novalanalove und Baby Nola im Urlaub, 2022

Instagram / novalanalove Novalanalove und Baby Nola verbrachten Weihnachten 2022 gemeinsam im Strandurlaub

Meint ihr, DJ Jeezy kümmert sich auch um die Kleine? Bestimmt! Nee, denke nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



